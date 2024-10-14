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Lübnan - Suriye sınırında insanlık dramı

Lübnan - Suriye sınırında insanlık dramı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.10.2024 10:17
İsrail'in Lübnan-Suriye sınırındaki Masnaa Sınır Kapısı'na gerçekleştirdiği saldırı sonucu sivillerin bombardımandan kaçmak üzere kullandığı yolun kesildiği belirtildi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun son gelişmeleri Beyrut'tan aktardı.
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