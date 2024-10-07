Lübnan sonrası sıra bölgesel savaşta mı? İsrail neden durdurulamıyor? Çarpıtılan söylemlerle İsrail neden temize çıkarılmaya çalışıldı? SETA Orta Doğu Araştırmacısı Doç. Dr. Muhammed Hüseyin Mercan, A Haber canlı yayınında konu ile ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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