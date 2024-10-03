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Lübnan İsrail’in saldırıları altında! Uzman isim A Haber’de

Lübnan İsrail’in saldırıları altında! Uzman isim A Haber’de

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 11:03
İran’nın Fettah füzeleri ile Demir Kubbeyi delip İsrail’in başkenti Tel Aviv’i vurması büyük yankı uyandırdı. Korkudan elleri titreyerek açıklama yapan eli kanlı Netanyahu tehdit mesajları verirken hedef alınan askeri üslerin fotoğrafları ortaya çıktı. Lübnan’da ise dumanlar yükselmeye devam ediyor. Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Dr. Kemal Olçor değerlendirdi.
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