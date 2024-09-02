02 Eylül 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Lübnan-İsrail sınırında 37 günlük haber nöbeti!
Lübnan-İsrail sınırında 37 gün boyunca haber nöbeti tutan ekibinizden Ata Gündüz Kurşun yurda döndü ve canlı yayına konuk olarak bölgede yaşananları anlattı. Ata Gündüz Kurşun, İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmaları ve 2 tarafın birbirinden beslenir hale geldiğini Orta Doğu insanlarının ise savaş ile yaşamaya alıştırıldığını söyledi. Hizbullah’ın öldürülen komutan Fuad Şükür’ün intikamını alamadığını söyledi. Gelişmeleri değerlendiren terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, “Hizbullah denilen yapının başındaki çekirdek yapı başka işler peşinde. Bunu İran için de söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.