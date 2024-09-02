Lübnan-İsrail sınırında 37 günlük haber nöbeti!

Lübnan-İsrail sınırında 37 gün boyunca haber nöbeti tutan ekibinizden Ata Gündüz Kurşun yurda döndü ve canlı yayına konuk olarak bölgede yaşananları anlattı. Ata Gündüz Kurşun, İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmaları ve 2 tarafın birbirinden beslenir hale geldiğini Orta Doğu insanlarının ise savaş ile yaşamaya alıştırıldığını söyledi. Hizbullah’ın öldürülen komutan Fuad Şükür’ün intikamını alamadığını söyledi. Gelişmeleri değerlendiren terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, “Hizbullah denilen yapının başındaki çekirdek yapı başka işler peşinde. Bunu İran için de söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

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