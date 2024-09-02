02 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Lübnan-İsrail sınırında 37 günlük haber nöbeti!

Lübnan-İsrail sınırında 37 günlük haber nöbeti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ahmet Nazif Vural
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.09.2024 16:37
Lübnan-İsrail sınırında 37 gün boyunca haber nöbeti tutan ekibinizden Ata Gündüz Kurşun yurda döndü ve canlı yayına konuk olarak bölgede yaşananları anlattı. Ata Gündüz Kurşun, İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmaları ve 2 tarafın birbirinden beslenir hale geldiğini Orta Doğu insanlarının ise savaş ile yaşamaya alıştırıldığını söyledi. Hizbullah’ın öldürülen komutan Fuad Şükür’ün intikamını alamadığını söyledi. Gelişmeleri değerlendiren terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, “Hizbullah denilen yapının başındaki çekirdek yapı başka işler peşinde. Bunu İran için de söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Savaş hattında 37 günlük haber nöbeti!
Savaş hattında 37 günlük haber nöbeti!
Savcı İşçimen’e saldıran zanlı teslim oldu
Savcı İşçimen’e saldıran zanlı teslim oldu
Teğmenlere soruşturma iddialarına yalanlama
"Teğmenlere soruşturma" iddialarına yalanlama
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
TSYD’ye ’Tesettür yasağı’ soruşturması
TSYD'ye 'Tesettür yasağı' soruşturması
Famagusta dizisi gerçekleri saptırıyor
"Famagusta dizisi gerçekleri saptırıyor"
Mehmet Kasım Gülpınar YRP’den istifa etti
Mehmet Kasım Gülpınar YRP’den istifa etti
Savcıya yumruklu saldırı! Polis peşinde
Savcıya yumruklu saldırı! Polis peşinde
Özel, Kılıçdaroğlu ve Yavaş buluştu
Özel, Kılıçdaroğlu ve Yavaş buluştu
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye’ye geliyor
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye’ye geliyor
Yargıtay savcısına saldırı!
Yargıtay savcısına saldırı!
Terör örgütüne Gürz darbesi!
Terör örgütüne Gürz darbesi!
Daha Fazla Video Göster