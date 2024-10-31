Lübnan İsrail saldırıları altında! Beka ve Baalbek’te 31 kişi hayatını kaybetti

Gazze’de taş üstünde taş koymayıp soykırım yapan terör devleti İsrail, Lübnan’a yönelik saldırılarını da sürdürüyor. Son olarak Beka ve Baalbek’e yönelik saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetti. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Mehmet Karataş son durumu aktardı.

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