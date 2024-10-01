01 Ekim 2024, Salı
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Lübnan İsrail için bataklığa dönüşür mü?
Kara saldırısı sonrası Hizbullah İsrail’e karşı nasıl direnecek? İsrail’in yeni hedefi Türkiye mi? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel ve İRAM Başkanvekili Doç. Dr.Turgay Şafak, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.