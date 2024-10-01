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Lübnan İsrail için bataklığa dönüşür mü?

Lübnan İsrail için bataklığa dönüşür mü?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.10.2024 14:38
Kara saldırısı sonrası Hizbullah İsrail’e karşı nasıl direnecek? İsrail’in yeni hedefi Türkiye mi? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel ve İRAM Başkanvekili Doç. Dr.Turgay Şafak, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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