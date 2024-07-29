Lübnan diken üstünde! Golan saldırısı yeni savaşı tetikler mi?

İsrail ve Hizbullah arasında savaş çıkar mı? Golan saldırısı yeni savaşı tetikler mi? Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Tolga Sakman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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