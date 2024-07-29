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Lübnan diken üstünde! Golan saldırısı yeni savaşı tetikler mi?

Lübnan diken üstünde! Golan saldırısı yeni savaşı tetikler mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.07.2024 12:43
İsrail ve Hizbullah arasında savaş çıkar mı? Golan saldırısı yeni savaşı tetikler mi? Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Tolga Sakman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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