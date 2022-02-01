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Lübnan Başbakanı Necip Mikati Ankara'da! Başkan Erdoğan Külliye'de resmi törenle karşıladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2022 16:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi resmi törenle karşıladı. Resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Anıtkabir'i ziyaret etti.
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