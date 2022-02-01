01 Şubat 2022, Salı
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Lübnan Başbakanı Necip Mikati Ankara'da! Başkan Erdoğan Külliye'de resmi törenle karşıladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi resmi törenle karşıladı. Resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Anıtkabir'i ziyaret etti.