31 Ekim 2024, Perşembe
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Lübnan Başbakanı Mikati'den "ateşkes sağlanabilir" mesajı
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, önümüzdeki günler ya da saatlerde İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanabileceğini açıklarken, İsrail yine Lübnan'a saldırdı. En az 31 kişi hayatını kaybetti. Ayrıntılar bölgede bulunan A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.