02 Haziran 2022, Perşembe
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Londra'da PKK yandaşları sokağa çıktı: Polis eşlik etti
İngiltere'nin başkenti Londra'da örgüt sempatizanları Türkiye'nin sınır ötesi harekat sinyalinden sonra yürüyüşleriyle operasyonu durdurmaya çalışıyorlar. Terör örgütü yandaşları bu seferde İngiltere'nin başkenti Londra'da sözde eylem düzenlediler. İngiliz polisi örgüt yandaşlarının yürüyüşüne sessiz kaldı.