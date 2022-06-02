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Londra'da PKK yandaşları sokağa çıktı: Polis eşlik etti

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Giriş: 02.06.2022 10:24
İngiltere'nin başkenti Londra'da örgüt sempatizanları Türkiye'nin sınır ötesi harekat sinyalinden sonra yürüyüşleriyle operasyonu durdurmaya çalışıyorlar. Terör örgütü yandaşları bu seferde İngiltere'nin başkenti Londra'da sözde eylem düzenlediler. İngiliz polisi örgüt yandaşlarının yürüyüşüne sessiz kaldı.
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