17 Şubat 2024, Cumartesi
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Lojmandaki polis noktasına saldırı! Motosikletli kişiler ateş açtı
Pendik Kaymakamlığı'nın Batı Mahallesi'nde bulunan lojmanının bulunduğu sokağa gelen motosikletli iki kişi, lojmanın önünde bulunan polis noktasına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi.A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek olay yerinden son gelişmeleri aktardı. İşte haberin detayları...