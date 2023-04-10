10 Nisan 2023, Pazartesi
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Listelerde dikkat çeken isimler! Seçimlerde sanatçılar ve sporcular milletvekili adayı oldu
Partilerin milletvekili adayları listelerinde dikkat çeken isimler yer aldı. Adaylar arasında sanat ve spor dünyasından da birçok isim var. Hatta öyle ki bazı aile üyeleri farklı partilerden seçime girecek. Detayları Ankara’dan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.