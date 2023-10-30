30 Ekim 2023, Pazartesi
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Liderlerden terörist İsrail'e destek, sokaktan tepki
Avrupa'da katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda liderler ve sokak arasında büyük fark var. AB liderleri terör devleti İsrail'in Gazze saldırılarına destek verirken, sokaklardan ise İsrail'e protesto sesleri yükseliyor. Son durumu A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.