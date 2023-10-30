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Liderlerden terörist İsrail'e destek, sokaktan tepki

A Haber
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Giriş: 30.10.2023 15:58
Avrupa'da katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda liderler ve sokak arasında büyük fark var. AB liderleri terör devleti İsrail'in Gazze saldırılarına destek verirken, sokaklardan ise İsrail'e protesto sesleri yükseliyor. Son durumu A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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