24 Temmuz 2021, Cumartesi
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Liderler 2023 için sahaya iniyor! Cumhur İttifakı tam kadro sahada olacak
Siyasilerin yaz mesaisi başlıyor. Liderler 2023 hazırlıkları kapsamında il il gezerek seçmenle buluşacak. Cumhur İttifakı yaz boyunca sahada olacak. Millet İttifakı'nın rotası ise milletvekili çıkarılamayan iller. Ankara'dan detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.