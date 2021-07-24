24 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Liderler 2023 için sahaya iniyor! Cumhur İttifakı tam kadro sahada olacak

Liderler 2023 için sahaya iniyor! Cumhur İttifakı tam kadro sahada olacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.07.2021 13:49
Güncelleme:24.07.2021 13:49
Siyasilerin yaz mesaisi başlıyor. Liderler 2023 hazırlıkları kapsamında il il gezerek seçmenle buluşacak. Cumhur İttifakı yaz boyunca sahada olacak. Millet İttifakı'nın rotası ise milletvekili çıkarılamayan iller. Ankara'dan detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Siyasiler ve gazetecilerden İBB'ye tepki!
Siyasiler ve gazetecilerden İBB'ye tepki!
Bedelli askerlik ücreti düşecek mi? Flaş açıklama
Bedelli askerlik ücreti düşecek mi? Flaş açıklama
AK Parti'den CHP'ye ''FETÖ'' tepkisi!
AK Parti'den CHP'ye ''FETÖ'' tepkisi!
İstanbul Valisi Yerlikaya’dan Ayasofya paylaşımı
İstanbul Valisi Yerlikaya’dan Ayasofya paylaşımı
Liderler 2023 için sahaya iniyor!
Liderler 2023 için sahaya iniyor!
A Haber'e saldıran diğer şahıs yakalandı!
A Haber'e saldıran diğer şahıs yakalandı!
Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak?
Dünya tarihi değişti! Tam 1 yıl oldu
Dünya tarihi değişti! Tam 1 yıl oldu
Foça’da bozuk yol tepkisi!
Foça’da bozuk yol tepkisi!
İBB'ye bağlı cankurtaranlar Şile'de A Haber ekibini darp etti
İBB'ye bağlı cankurtaranlar Şile'de A Haber ekibini darp etti
PKK’nın tecavüz ve infazları!
PKK’nın tecavüz ve infazları!
Kahkaha atarak Şimdiye kadar sevinemedik dedi
Kahkaha atarak "Şimdiye kadar sevinemedik" dedi
Daha Fazla Video Göster