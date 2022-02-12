12 Şubat 2022, Cumartesi
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Lideri cezaevindeki örgüte 'Hamam böceği' operasyonu: 12 gözaltı
Ankara'da, uyuşturucu ile ruhsatsız silah satışı yapan, lideri ve yöneticisi cezaevinde tutuklu suç örgütüne 'Hamam böceği' adıyla düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.