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Libya'da neler oluyor? Ateşkes açıklaması ne anlama geliyor? Hangi ülkeler devrede? İşte yanıtı

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Giriş: 22.08.2020 17:05
Güncelleme:22.08.2020 17:07
Libya'da meşru hükümet ile darbeci Hafter'in çatışmasında karşılıklı ateşkes çağrıları ne anlama geliyor? Ateşkese bu sefer uyulacak mı? Ateşkese giden süreçte neler yaşandı? Hangi ülkeler ateşkeste rol aldı? Rusya ve ABD Libya'da ateşkeste nasıl bir rol oynadı? Türkiye'nin bölgede dengeleri nasıl değiştirdi? A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret ve emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş Libya’da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
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