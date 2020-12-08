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Libya'da gizli pazarlık ifşa oldu!
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin elebaşı Hafter'in BAE'den destek talebi üzerine sudanlı 1200 milisin bölgeye gönderilmesiyle ilişkin yazılan mektup, gizli pazarlıkları ortaya çıkardı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin elebaşı Hafter'in BAE'den destek talebi üzerine sudanlı 1200 milisin bölgeye gönderilmesiyle ilişkin yazılan mektup, gizli pazarlıkları ortaya çıkardı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.