25 Temmuz 2022, Pazartesi
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LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Bakan Özer duyurdu
Son dakika haberleri… Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer LGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Özer, "LGS'de öğrencilerin yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleşti, yerel yerleştirmede ilk üç tercihe yerleşme oranı yüzde 94'e çıktı.” İfadelerini kullandı.