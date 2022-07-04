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LGS tercihleri başladı! LGS tercihleri nasıl yapılır?

A Haber
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Giriş: 04.07.2022 15:53
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri başladı. 20 Temmuz'da sona erecek başvurularda nelere dikkat edilmeli? Öğrenciler liseleri seçerken nelere dikkat etmeli? Merkezi ve yerel yerleştirme nedir, nasıl yapılır? Ayrıntılar A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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LGS tercihleri nasıl yapılır?
LGS tercihleri nasıl yapılır?
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