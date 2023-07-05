05 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları LGS tercih süreci! 20 bin rehber öğretmen 81 ilde tercih danışmanlığı yapıyor

LGS tercih süreci! 20 bin rehber öğretmen 81 ilde tercih danışmanlığı yapıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.07.2023 14:31
19 Temmuz'a kadar sürecek Liselere Geçiş Sistemi tercih sürecinde 20 bin 608 rehber öğretmen tercih danışmanlığı birimlerinde görev yapıyor. Detayları A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP fondaşı Can Ataklı yine bildiğiniz gibi
CHP fondaşı Can Ataklı yine bildiğiniz gibi
PKK kampı neden şimdi kapatıldı?
PKK kampı neden şimdi kapatıldı?
CHP’de ayaklananların sonu!
CHP’de ayaklananların sonu!
Acil durum hastanesinde sona doğru
Acil durum hastanesinde sona doğru
20 bin öğretmen 81 ilde görevde
20 bin öğretmen 81 ilde görevde
Brüksel’de kritik zirve yarın
Brüksel'de kritik zirve yarın
Bakan Fidan Bakü’deki zirvede konuştu
Bakan Fidan Bakü’deki zirvede konuştu
O gece neler yaşandı?
O gece neler yaşandı?
CHP ve İYİ partide neler oluyor?
CHP ve İYİ partide neler oluyor?
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
İmamoğlu’nun 2 eksikli kaçak dövüşü!
İmamoğlu'nun 2 eksikli kaçak dövüşü!
Cilo festivali HDP’yi rahatsız etti!
Cilo festivali HDP’yi rahatsız etti!
Daha Fazla Video Göster