LGS tercih süreci! 20 bin rehber öğretmen 81 ilde tercih danışmanlığı yapıyor

19 Temmuz'a kadar sürecek Liselere Geçiş Sistemi tercih sürecinde 20 bin 608 rehber öğretmen tercih danışmanlığı birimlerinde görev yapıyor. Detayları A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu aktardı.

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