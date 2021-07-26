LGS sonuçları açıklandı | Nakiller ne zaman yapılacak? Kaç tercih yapılacak? Yerleştirme sonuçları ne gösteriyor?

Yüzbinlerce öğrencinin merakla beklediği o gün geldi. LGS sonuçları açıklandı. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek, takvimlendirme nasıl olacak, yerleştirmeye esas nakillerde kaç tercih yapılacak, nakil dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu var mı, özel okullara kayıt nakil döneminde nasıl olacak? gibi pek çok sorunun yanıtını Eğitim Uzmanı Derya Kargılı A Haber ekranlarında verdi. İşte bundan sonraki sürece dair bütün merak edilenler...

LGS tercih sonuçları bugün açıklandı. Yüzbinlerce öğrenci ve ailenin heyecanla beklediği o gün geldi.

Tercih sonuçlarına internet sayfası üzerinden erişim sağlanabiliyor. Peki bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? Öğrenci ve ailelerin akıllarındaki, ''sonraki takvimlendirme nasıl olacak, yerleştirmeye esas nakillerde kaç tercih yapılacak, nakil dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu var mı, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde okul kontenjanına bakmak gerekir mi, özel okullara kayıt nakil döneminde nasıl olacak, iyi bir lise seçimi için nelere dikkat etmek gerekir, öğrencilerin yüzde kaçı yerleşti, yerleşme oranları nasıl, hiçbir okula yerleşemeyen öğrencilerle ilgili süreç nasıl olacak, yatılı okullara başvurular ne zaman başlayacak ve ne zaman açıklanacak?'' soruları Eğitim Uzmanı Derya Kargılı tek tek cevapladı.

LGS maratonu geride kaldı ve tercih sonuçları açıklandı. Bugün boş kontenjanlar açıklandı. Tercih süreci 20 Ağustos tarihine kadar devam edecek. 26 Ağustos, 26 Temmuz, 30 Temmuz tarihleri arasında birinci nakil tercih başvuruları başlayacak.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE KAÇI YERLEŞTİ, YERLEŞME ORANLARI NASIL?

Öğrencilerin %93'ünün tercih ettiği okullardan birine yerleştiğini belirten Kargılı, merkezi sınavla öğrenci alan okulların %95 'inin kontenjanı dolduğunu söyledi.

HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ SÜREÇ NASIL OLACAK?

''Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, ''Süreç sonunda herkes bir okula yerleşecek'' açıklamasında bulundu. Süreç 26 Ağustos tamamlandığında il, ilçe, öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları hiçbir okula yerleştirme başvuruları alacaklar. Öğrenciler bu kapsamda il, ilçe kapsamında okullara yerleştirilecek.''

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİLLERDE KAÇ TERCİH YAPILACAK?

''Öğrenciler 3 tercih yapabilecek. Merkezi yerleştirme sürecinde ilk tercihte öğrencilerin 10 tercih yapma hakkı vardı, ikinci tercihte 3 tercih yapabilecek. Burada öğrencilerin tercih yaparken okulların kontenjanı var mı, yok mu bunu kontrol ederek tercih yapmaları gerekiyor.''

ÖĞRENCİ BİRİNCİ NAKİL SÜRECİNDE TERCİH YAPILDIĞINDA İLK YERLEŞTİRMEDEKİ OKUL HAKKI GİDECEK Mİ?

''Birinci nakil sürecinde tercih yapıldığında, eğer öğrenci yerleşirse ilk yerleştirmede kazandığı okul silinecek. Eğer yerleşmediyse ilk yerleşmedeki okula gidebilecek.

İkinci nakil süreci 9 Ağustos tarihinde ilan edilecek. Öğrenciler istedikleri okula yerleşemezse tekrar ikinci nakil sürecini devam ettirebilecek.''

İLÇELERDE KOMİSYON KURULACAK

9-13 Ağustos'ta yerleşemeyen öğrenciler için ilçelerde komisyon kurulacak.

YATILI OKULLARA BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

23-27 Ağustos'ta yatılılık başvuruları başlayacak. 31 Ağustos'ta başvurular e-pansiyon üzerinden ilan edilecek.

Kargılı, sınavsız yerleştirme, yerel yerleştirme sürecinde öğrencilerin çoğunluğunun 3 tercihinin birincisine yerleştiğinin altını çizdi.