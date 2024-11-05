05 Kasım 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
LGS sınavı 15 Haziran 2025’te yapılacak

LGS sınavı 15 Haziran 2025’te yapılacak

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2024 16:39
Milli Eğitim Bakanlığı binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin Liselere Geçiş Sistemi Merkezi Sınavı 15 Haziran 2025'te gerçekleştirilecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
LGS tarihi belli oldu
LGS tarihi belli oldu
Başkan Erdoğan’dan Caparov’a TOGG hediyesi
Başkan Erdoğan'dan Caparov'a TOGG hediyesi
Mavi Vatan’da dev tatbikat
Mavi Vatan’da dev tatbikat
CHP’de DEM Parti restleşmesi!
CHP’de DEM Parti restleşmesi!
A Haber Washington’da
A Haber Washington’da
3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kartal sokakları çöpten geçilmiyor!
Kartal sokakları çöpten geçilmiyor!
Yahya Sinvar’ın otopsi sonuçları belli oldu
Yahya Sinvar’ın otopsi sonuçları belli oldu
Hastane dualarla açıldı
Hastane dualarla açıldı
Uzman isim A Haber’de değerlendirdi
Uzman isim A Haber'de değerlendirdi
TÜPRAŞ’ta patlama! İşte bölgeden ilk görüntüler
TÜPRAŞ’ta patlama! İşte bölgeden ilk görüntüler
Devlet Bahçeli’nin Erdoğan çıkışı!
Devlet Bahçeli’nin “Erdoğan” çıkışı!
Daha Fazla Video Göster