LGS sınavı 15 Haziran 2025’te yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin Liselere Geçiş Sistemi Merkezi Sınavı 15 Haziran 2025'te gerçekleştirilecek.

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