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LGBT savunucusu kadın derneğine sert tepki: Kadın hakları ideolojinin aparatı değildir

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Giriş: 04.10.2023 11:41
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, kadın hakları üzerinden AK Parti'yi eleştiren LGBT savunucusu Eşitlik İçin Kadın platformu üyelerine tepki gösterdi, "Kadın hakları hiçbir ideolojinin aparatı değildir, olamaz" dedi.
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