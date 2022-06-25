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LGBT gruplarından Valiliğe tehdit! Yeni provokasyon girişimi

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Giriş: 25.06.2022 14:51
Türk aile yapısını bozmaya çalışan LGBT grupları, yeni bir provokasyona girişti. İstanbul Valiliğinin provokasyona izin vermemesi üzerine tehdit içerikli mesaj yayımlandı. Buna tepki gösteren gençlik grupları ise "LGBT gruplarının oyununa gelmeyeceğiz" açıklaması yaptı.
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