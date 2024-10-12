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Levent ilk test başarıyla geçti! Çelik Kubbe’de kritik yok

Levent ilk test başarıyla geçti! Çelik Kubbe’de kritik yok

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 09:48
Savunma sanayinden sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Roketsan tarafından deniz platformlarını korumak amacıyla geliştirilen Levent yakın hava savunma sistemi ilk atış testini başarıyla tamamladı.
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Levent ilk test başarıyla geçti!
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