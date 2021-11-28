28 Kasım 2021, Pazar
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Le Figaro'nun Osman Kavala hassasiyeti! Fransız askerleri yerine Kavala'yı önemsedi
Fransız Le Figaro Gazetesi, yine ilginç bir habercilik anlayışına imza attı. Gazete, Fransız askerlerinin Burkina Faso'da uğradığı saldırıyı sadece bir kaç satırla geçiştirirken, Türkiye'de yargılanan Osman Kavala konusuna tam sayfa ayırdı. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.