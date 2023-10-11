11 Ekim 2023, Çarşamba
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Lauren Wise isimli kadından Filistin bayraklı vatandaşa akılalmaz sözler: Tecavüze uğramalısın
Kanada'nın Montreal şehrinde aracında Filistin bayrağı taşıyan bir kadın, başka bir kadın sürücünün sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldı. Kadın, "Sen çocuklarının gözü önünde sokakta sürüklenerek tecavüz edilmeyi hak ediyorsun" sözleriyle taciz edildi.