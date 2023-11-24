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Lastikçilerde son gün yoğunluğu! Ticari araçlarda kış lastiği uygulaması yarın başlıyor

A Haber
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Giriş: 24.11.2023 15:50
İstanbul'da ticari araçlarda kış lastiği uygulamasının yarın başlıyor. Lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan lastikçi Caner Efe önemli bilgiler paylaştı.
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