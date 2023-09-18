Lampedusa Adası'na sığınmacı akını! İtalya Avrupa Birliği'nden yardım istedi

İtalya'nın Lampedusa Adası'nda görülen sığınmacı akını Avrupa'yı endişelendirdi. Son olarak Fransa İçişleri Bakanı Darmanin de konuyu görüşmek üzere bugün Roma'ya gidiyor. Peki bölgede son durum ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.

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