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Lampedusa Adası'na sığınmacı akını! İtalya Avrupa Birliği'nden yardım istedi

A Haber
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Giriş: 18.09.2023 16:22
İtalya'nın Lampedusa Adası'nda görülen sığınmacı akını Avrupa'yı endişelendirdi. Son olarak Fransa İçişleri Bakanı Darmanin de konuyu görüşmek üzere bugün Roma'ya gidiyor. Peki bölgede son durum ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.
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