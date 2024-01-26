Lahey'de tarihi gün! Katil İsrail ilk kez soykırımla yargılanacak! Mahkemeden "ihtiyati tedbir" kararı

Katil İsrail'in Lahey'de görülen "soykırım" davası ile ilgili karar açıklandı. Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) bugün (26 Ocak 2024) açıkladığı kararda Güney Afrika'nın soykırım iddialarının somut delillere dayandığını ve İsrail'in davanın reddedilmesi ile ilgili başvurusunun kabul edilmediğini duyurdu. Mahkeme "ihtiyati tedbir kararı" aldı. Öte yandan Başkan Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) katil İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımla ilgili dava açan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede dava sürecini değerlendirirken, İsrail'in hak ettiği cezayı alması için azami çaba göstereceğini belirtti..

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