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Lahey duruşmalarında ilk gün

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2024 14:40
Uluslararası Adalet Divanı'nda, İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alınacağı duruşmalar başladı. Bugün Filistin'in sunumu gerçekleşti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.
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Lahey duruşmalarında ilk gün
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