KYK'da faizler ne zaman silinecek? KYK ne zaman ödenecek? Öğrenciler KYK müjdesine ne dedi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaklaşık 5 milyon öğrenciyi ilgilendiren müjdeli haberi verdi. Yeni KYK düzenlemesi ile birlikte üniversite öğrencileri enflasyon ya da faiz farkı olmaksızın yalnızca anapara üzerinden ödemelerini yapacak. Peki öğrenciler yeni düzenleme hakkında ne düşünüyor? İşte A Haber mikrofonlarına öğrencilerin söyledikleri…

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