20 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları KYK'da faizler ne zaman silinecek? KYK ne zaman ödenecek? Öğrenciler KYK müjdesine ne dedi?

KYK'da faizler ne zaman silinecek? KYK ne zaman ödenecek? Öğrenciler KYK müjdesine ne dedi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.07.2022 08:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaklaşık 5 milyon öğrenciyi ilgilendiren müjdeli haberi verdi. Yeni KYK düzenlemesi ile birlikte üniversite öğrencileri enflasyon ya da faiz farkı olmaksızın yalnızca anapara üzerinden ödemelerini yapacak. Peki öğrenciler yeni düzenleme hakkında ne düşünüyor? İşte A Haber mikrofonlarına öğrencilerin söyledikleri…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
KYK’da faizler ne zaman silinecek?
KYK'da faizler ne zaman silinecek?
Putin, Erdoğan’ı 1 dakika bekledi
Putin, Erdoğan’ı 1 dakika bekledi
Başkan Erdoğan, Putin ve Reisi’den basın açıklaması
Başkan Erdoğan, Putin ve Reisi'den basın açıklaması
Alman elçi Schulz, Türk Dışişleri’ne çağrıldı
Alman elçi Schulz, Türk Dışişleri'ne çağrıldı
Tahran’da üçlü zirve başladı!
Tahran'da üçlü zirve başladı!
Erdoğan ve Putin’dan flaş mesajlar
Erdoğan ve Putin'dan flaş mesajlar
5 PKK-YPG’li öldürüldü
5 PKK-YPG'li öldürüldü
FETÖ firarilerinin 15 Temmuz itirafları
FETÖ firarilerinin 15 Temmuz itirafları
Suriye’ye olası harekat öncesi kritik zirve
Suriye'ye olası harekat öncesi kritik zirve
Anket manipülasyonu mu yaptı?
Anket manipülasyonu mu yaptı?
Flaş İstanbul Sözleşmesi kararı
Flaş İstanbul Sözleşmesi kararı
Emniyet’ten çarpıcı uyuşturucu raporu!
Emniyet’ten çarpıcı uyuşturucu raporu!
Daha Fazla Video Göster