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KYK yurtlarında 5 yıldızlı otel konforu! Son 2 yılda 135 yeni yurt yapıldı

A Haber
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Giriş: 18.09.2021 08:58
Üniversite sınav sonuçları açıklandı öğrenciler için nerede kalacağız telaşı başladı. Bir zamanlar neredeyse 10'ar kişilik odalarda ranzalarda yatmak  zorunda kalan öğrenciler artık 5 yıldızlı otel konforunda yurtlarda kalıyor. Peki son 19 yılda nasıl bir değişim yaşandı? KYK yurtlarında son durum ne? Gençler bu değişimin farkında mı? A Haber ekipleri sokağa çıkıp sordu. İşte gençlerin verdiği cevaplar…
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KYK yurtlarında 5 yıldızlı otel konforu!
KYK yurtlarında 5 yıldızlı otel konforu!
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