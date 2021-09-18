18 Eylül 2021, Cumartesi
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KYK yurtlarında 5 yıldızlı otel konforu! Son 2 yılda 135 yeni yurt yapıldı
Üniversite sınav sonuçları açıklandı öğrenciler için nerede kalacağız telaşı başladı. Bir zamanlar neredeyse 10'ar kişilik odalarda ranzalarda yatmak zorunda kalan öğrenciler artık 5 yıldızlı otel konforunda yurtlarda kalıyor. Peki son 19 yılda nasıl bir değişim yaşandı? KYK yurtlarında son durum ne? Gençler bu değişimin farkında mı? A Haber ekipleri sokağa çıkıp sordu. İşte gençlerin verdiği cevaplar…