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KYK yurt başvurularında süreç başladı! Son tarih ne zaman?

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Giriş: 29.08.2023 10:38
Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurtlarında yeni dönemin başladığını açıkladı. Bakan Bak, yurt başvuru süreciyle ilgili olarak ise "Yurt başvuruları başladı, başvurular 2 Eylül 23:59 tarihinde sona erecek." dedi.
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