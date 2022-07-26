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KYK müjdesinden sonra flaş gelişme! Borcunu ödeyenler için formül aranıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.07.2022 09:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası verdiği KYK müjdesinin ardından gözler yapılacak düzenlemeye çevrildi. KYK borcu için yasal düzenleme bekleniyor. Buna gençler sadece anaparayı ödeyecek. 26 milyar liralık borç yükü kalkacak. Borcunu ödeyenler için formül aranıyor.
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