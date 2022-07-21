21 Temmuz 2022, Perşembe
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KYK düzenlenmesi kimleri kapsıyor? KYK düzenlenmesi Meclis’e ne zaman gelecek?
Milyonların merakla beklediği KYK düzenlemesi açıklandı. Şimdi ise merak edilen düzenlemenin kimleri kapsayacağı ve ne zaman çıkacağı netleşmeye başladı. Borcunu tamamlayanlara herhangi bir iade olmayacak, sadece hesaplanan tutardan enflasyon farkı düşürülecek.