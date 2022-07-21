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KYK düzenlenmesi kimleri kapsıyor? KYK düzenlenmesi Meclis’e ne zaman gelecek?

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Giriş: 21.07.2022 10:22
Milyonların merakla beklediği KYK düzenlemesi açıklandı. Şimdi ise merak edilen düzenlemenin kimleri kapsayacağı ve ne zaman çıkacağı netleşmeye başladı. Borcunu tamamlayanlara herhangi bir iade olmayacak, sadece hesaplanan tutardan enflasyon farkı düşürülecek.
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