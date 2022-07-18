KYK borcu faizleri silinecek mi? Gözler Kabine toplantısında

Milyonlarca genç Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları için yeni bir düzenleme bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saraçhane Meydanı'ndaki 15 Temmuz anma programında yaptığı konuşmada, KYK müjdesi için de ilk Kabine Toplantısını işaret etti. Öğrencilerin eğitimine olan net desteğin sürmesi için faizlerin silinmesi öğrencilerin yalnızca ana parayı ödemesi gündemde. Yeni kredi alacaklar için ise farklı formüller değerlendiriliyor. Peki, KYK kredi borcu faizleri tamamen silinecek mi ya da bir yapılandırma mı olacak?

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