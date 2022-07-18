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KYK borçları silinecek mi? KYK borcu için formüller neler?

A Haber
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Giriş: 18.07.2022 15:18
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Ağırlıklı gündem ekonomi. Toplantıda 5,5 milyar lira tutarındaki kredi ve yurtlar kurumu borçlarıyla ilgili düzenlemeye son şekli verilecek. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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