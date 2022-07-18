18 Temmuz 2022, Pazartesi
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KYK borçları silinecek mi? KYK borcu için formüller neler?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Ağırlıklı gündem ekonomi. Toplantıda 5,5 milyar lira tutarındaki kredi ve yurtlar kurumu borçlarıyla ilgili düzenlemeye son şekli verilecek. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.