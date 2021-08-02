Kuzey Yarım Küre’de neden orman yangınları çıkıyor? Yangınların nedenleri neler?

Türkiye’de peş peşe meydana gelen yangınların ardından Kuzey Yarım Küre’de yaşanan yangınlar tüm dünyada konuşuluyor. Dünyanın birçok yerinde orman yangınları doğal afet olarak gündemde. Peki Kuzey Yarım Küre'de neden orman yangınları çıkıyor? Gelişmeleri Çanakkale'de bulunan A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan Orman mühendisi Gürzap Yılmaz anlattı.

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