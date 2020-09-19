Kuzey Marmara Otoyolu hangi özelliklere sahip? Proje ne zaman tamamlanacak?

Kuzey Marmara Otoyolu 5. Etabı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı törenle açıldı. Peki yolun tamamı ne zaman bitirilecek? Yol sürücülere hangi özellikleri sunuyor? A Haber muhabiri Hakan Süe'in konuğu olan Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin merak edilen tüm sorulara yanıt verdi.