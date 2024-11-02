02 Kasım 2024, Cumartesi
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Kuzey Kore'den Rusya'ya kritik ziyaret! Savaşta tam destek

Kuzey Kore'den Rusya'ya kritik ziyaret! Savaşta tam destek

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.11.2024 13:49
Rusya'nın Ukrayna savaşında Kuzey Kore askerlerini kullanmaya başladığı konuşulduğu sırada Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Pyongyang, başkent Moskova'ya resmi ziyarette bulundu. Kuzey Koreli bakan Pyongyang, “Zafere kadar yoldaşlarımızın yanındayız.” dedi. Ayrıntılar A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kuzey Kore’den Rusya’ya kritik ziyaret!
Kuzey Kore'den Rusya'ya kritik ziyaret!
Şiddet sosyal medya ile yaygınlaşıyor
"Şiddet sosyal medya ile yaygınlaşıyor"
İşte MİT’in paylaştığı obje ve belgeler!
İşte MİT’in paylaştığı obje ve belgeler!
ABD ateşkes istiyor, İsrail vuruyor!
ABD ateşkes istiyor, İsrail vuruyor!
Kartal’da sokak ve caddeler çöple doldu!
Kartal’da sokak ve caddeler çöple doldu!
Okyanuslara meydan okuyan çelik!
Okyanuslara meydan okuyan çelik!
Kasım indirimleri baş döndürüyor!
Kasım indirimleri baş döndürüyor!
TUSAŞ şehitleri unutulmadı!
TUSAŞ şehitleri unutulmadı!
PKK’nın keskin nişancı yakalandı!
PKK’nın keskin nişancı yakalandı!
PKK’ya bir darbe daha: 15 terörist ex
PKK'ya bir darbe daha: 15 terörist ex
FETÖ’de yeni elebaşı kim olacak? ’Damat çarkı’ nasıl işliyor?
FETÖ'de yeni elebaşı kim olacak? 'Damat çarkı' nasıl işliyor?
Türkiye ile KKTC arasında 3 iş birliği protokolü imzalandı!
Türkiye ile KKTC arasında 3 iş birliği protokolü imzalandı!
Daha Fazla Video Göster