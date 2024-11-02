02 Kasım 2024, Cumartesi
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Kuzey Kore'den Rusya'ya kritik ziyaret! Savaşta tam destek
Rusya'nın Ukrayna savaşında Kuzey Kore askerlerini kullanmaya başladığı konuşulduğu sırada Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Pyongyang, başkent Moskova'ya resmi ziyarette bulundu. Kuzey Koreli bakan Pyongyang, “Zafere kadar yoldaşlarımızın yanındayız.” dedi. Ayrıntılar A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.