Kuzey Kore lideri Kim Jong Un: Güney çatışmayı teşvik ediyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un bir kez daha Güney Kore'yi hedef aldı. Kim Jong Un "Güney Kore'yi baş düşman ilan etmenin zamanı geldi. Güney çatışmayı teşvik ediyor." dedi.

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