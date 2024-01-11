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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un: Güney çatışmayı teşvik ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.01.2024 15:55
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un bir kez daha Güney Kore'yi hedef aldı. Kim Jong Un "Güney Kore'yi baş düşman ilan etmenin zamanı geldi. Güney çatışmayı teşvik ediyor." dedi.
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