Kuzey Kore kıtalararası balistik füze denemesi ile rekor kırdı

Kuzey Kore, kıtalararası bir balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı. 86 dakikalık fırlatma yapıldı. Bu Kuzey Kore'nin bugüne kadar kaydedilen en uzun uçuş süresi olarak tarihe geçti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek Çin'den aktardı.

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