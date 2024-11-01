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Kuzey Kore kıtalararası balistik füze denemesi ile rekor kırdı

Kuzey Kore kıtalararası balistik füze denemesi ile rekor kırdı

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 16:46
Kuzey Kore, kıtalararası bir balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı. 86 dakikalık fırlatma yapıldı. Bu Kuzey Kore'nin bugüne kadar kaydedilen en uzun uçuş süresi olarak tarihe geçti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek Çin'den aktardı.
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86 dakikalık fırlatma
86 dakikalık fırlatma
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