Kuzey Irak’ta PKK’ya darbe! Destek isteyen teröristlere Kandil'den cevap: Başınızın çaresine bakın

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde başlattığı Pençe Şimşek, Pençe Yıldırım Harekatı’na devam ediyor. Kuzey Irak'taki Metina kampı PKK’ya dar edildi. Metina'da 42 PKK’lı etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'ta güvenli bölge nasıl oluşturuluyor? Harekatla ilgili ayrıntıları ve bölgedeki son durumu A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak aktardı.

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