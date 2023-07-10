Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe! "Batman Serzan Maya" kod adlı Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Irak'ın kuzey bölgesinde PKK'ya ağır bir darbe vuruldu. Yapılan operasyonlar kapsamında terör örgütünün sözde Zap sorumlusunun en yakınındaki adamı olan "Batman Serzan Maya" kod isimli terörist Ferit Yüksel saklandığı mağarada etkisiz hale getirildi.

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