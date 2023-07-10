10 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe! "Batman Serzan Maya" kod adlı Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe! "Batman Serzan Maya" kod adlı Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.07.2023 09:25
Son dakika haberine göre Irak'ın kuzey bölgesinde PKK'ya ağır bir darbe vuruldu. Yapılan operasyonlar kapsamında terör örgütünün sözde Zap sorumlusunun en yakınındaki adamı olan "Batman Serzan Maya" kod isimli terörist Ferit Yüksel saklandığı mağarada etkisiz hale getirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kuzey Irak’ta PKK’ya darbe!
Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe!
Kavgada ilk raunt İstanbul yarışı
Kavgada ilk raunt İstanbul yarışı
İnce’den Kılıçdaroğlu’na tepki
İnce’den Kılıçdaroğlu’na tepki
Başkan Erdoğan Litvanya’ya gidiyor
Başkan Erdoğan Litvanya'ya gidiyor
Bakanlar Bartın’da
Bakanlar Bartın'da
’Pençe-Şimşek’ten acı haber
'Pençe-Şimşek'ten acı haber
Ulaştırma Bakanı: Araçlar için önlem aldık
Ulaştırma Bakanı: Araçlar için önlem aldık
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’nı destekleyebiliriz
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’nı destekleyebiliriz
Kılıçdaroğlu’na argo kelimelerle bombardıman
Kılıçdaroğlu'na argo kelimelerle bombardıman
Başkan Erdoğan Biden ile görüştü!
Başkan Erdoğan Biden ile görüştü!
Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’ye büyük jest
Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye büyük jest
LGBT terörü Eskişehir’de boy gösterdi
LGBT terörü Eskişehir'de boy gösterdi
Daha Fazla Video Göster