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Kuzey Irak’ta kahramanlığın görüntüsü! Harekattan çok özel görüntüler ilk kez A Haber'de

A Haber
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Giriş: 20.04.2022 14:32
A Haber, Kuzey Irak'a devam eden Pençe Kilit harekatında çok özel görüntülere ulaştı. Destansı görüntüler ve ilk kez ele geçirilen silahların Ayrıntılarını A Haber Yurt / İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak anlattı.
Harekattan çok özel görüntüler HAREKATTAN ÇOK ÖZEL GÖRÜNTÜLER

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Kuzey Irak’ta kahramanlığın görüntüsü
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