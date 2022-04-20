Kuzey Irak’ta kahramanlığın görüntüsü! Harekattan çok özel görüntüler ilk kez A Haber'de

A Haber, Kuzey Irak'a devam eden Pençe Kilit harekatında çok özel görüntülere ulaştı. Destansı görüntüler ve ilk kez ele geçirilen silahların Ayrıntılarını A Haber Yurt / İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak anlattı.

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