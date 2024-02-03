Kuzey Irak’ta bir asker şehit! MSB: Açılan taciz ateşinde Uzman Çavuş Kadir Dingil şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucunda Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil şehit oldu ve 2 asker yaralandı. Son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Ankara’dan aktardı.

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