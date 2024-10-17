Kuyruklu yıldız Çanakkale’de Şehitler Abidesi üzerinde görüntülendi!

Kuyruklu yıldız ülkede bir çoğu noktadan görüntülendi. 80 bin yılda bir görünen kuyruklu yıldız, Çanakkale'de Şehitler Abidesi'nin üzerinde çekildi. Vatandaşlar, hem yıldızın hem Şehitler Abidesi'nin olduğu kareyi sosyal medyada çokça beğendi.

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