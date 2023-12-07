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Kuvvetli sağanak ve fırtına! Meteoroloji 5 il için turuncu, 16 il için sarı kodlu uyarı yaptı

A Haber
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Giriş: 07.12.2023 12:26
Meteoroloji 21 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. O illerde kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun aktardı.
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