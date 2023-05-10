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Kütüphanesiz okul kalmayacak! 2022’de 13 bin 361 yeni kütüphane inşa edildi

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Giriş: 10.05.2023 16:42
Güncelleme:10.05.2023 16:43
AK Parti hükümeti döneminde eğitimin değişimi ve dönüşümü için büyük çaba sarf edildi. O çabalardan biri de kütüphane sayısının artırılması ve kitap sayısının zenginleştirilmesi noktasında oldu. "Kütüphanesiz okul kalmayacak" hareketiyle de ülkenin her köşesine sayısız kütüphane inşa edildi.
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Kütüphanesiz okul kalmayacak!
Kütüphanesiz okul kalmayacak!
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