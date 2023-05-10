Kütüphanesiz okul kalmayacak! 2022’de 13 bin 361 yeni kütüphane inşa edildi

AK Parti hükümeti döneminde eğitimin değişimi ve dönüşümü için büyük çaba sarf edildi. O çabalardan biri de kütüphane sayısının artırılması ve kitap sayısının zenginleştirilmesi noktasında oldu. "Kütüphanesiz okul kalmayacak" hareketiyle de ülkenin her köşesine sayısız kütüphane inşa edildi.

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